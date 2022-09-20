"Горжусь ею, она не сдается": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала о последнем разговоре с дочкой

Мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала о последнем разговоре с дочкой / Фото предоставлено мамой Екатерины Полищук, "Радио Свобода", скрин

Оккупанты 16 сентября обнародовали видео с украинской пленной-медиком Екатериной Полищук с позывным "Пташка". Девушка вышла с завода "Азовсталь" вместе с украинскими военными и сейчас находится в плену у русских. Ее мама отреагировала на обнародованное видео и рассказала, что просматривала его уже множество раз. Однако она не знает, когда именно были сняты эти кадры, и до сих пор не имеет информации, где находится ее дочь.

Мама "Пташки" Светлана Полищук рассказала в комментарии "Радио Свобода", что в последний раз разговаривала с дочкой четыре месяца назад – 19 мая, когда девушка вышла из "Азовстали".

Тогда дочь предупредила, что может долго не выходить на связь. Также она попросила свою маму держаться, ждать, верить, любить.

"Пересмотрела это видео множество раз"

На нынешнем видео, обнародованном оккупантами, видно, что девушка хорошо держится и не сдается, говорит ее мама

"Пересмотрела это видео столько раз, что даже не можете представить. Когда его снимали, не знаю. Уже ровно четыре месяца с тех пор, как Катя в плену. Я горжусь своей доченькой, что она так держится, не кажется", – говорит женщина.

Мама "Пташки" Светлана Полищук/ "Радио Свобода"

На этом видео Екатерина разговаривает с пропагандистами, которые проводили запись, только на украинском языке. Опубликованы были лишь несколько фраз из разговора.

Дочь растрогала маму своими словами

В этом отрезке ролика девушка говорит, в частности, что пошла на фронт медиком, потому что так может принести больше пользы. Также она призналась, что ей стыдно перед мамой, которая слышала на одном из видео с "Азовстали", как Екатерина употребляла нецензурную лексику.

Светлану Полищуку тронули такие слова дочери – ведь она подумала о таких вещах, даже находясь в плену.

"Она у меня молодчинка, я ее очень-очень люблю. Знаю, что обязательно вернется домой. Это очень мило было с ее стороны, что она, находясь в таком затруднительном положении, думает о том, что сказала и как я это восприняла", – говорит женщина.

По ее словам, ее дочь всегда прежде всего думает о других, а не о себе или том, в каком состоянии она находится.

Екатерина Полищук "Пташка"/ Фото предоставлено мамой Екатерины Полищук

О состоянии дочери ничего не известно

О состоянии дочери по видео трудно что-то понять, говорит Светлана. Ведь на девушке большая одежда, поэтому не понятно, похудела ли она. Однако "выглядит Катя на лице красиво", отмечает ее мама.

Но трудно определить, когда именно было снято видео. Ведь на кадрах в конце ролика, где Екатерина вместе с другими женщинами идут, держа руки за спиной, листья на дереве еще насыщенного зеленого цвета.

Также женщина отметила, что русские почему-то называют ее дочь снайпером, тогда как она была на фронте медиком.

"Что сказать, как пленные. На этом видео подписали, что Катя ‒ снайпер, но они давно так пишут. Для меня это не новость. Она на самом деле давно была медиком, и все это знают. В России пишут неправду. Она же даже стрелять не умеет", ‒ подчеркнула мать "Пташки".

Ранее сообщалось, что кремлевские пропагандисты опубликовали видео с допросом "Пташки" в социальных сетях. В ролике видно, что Екатерина принципиально продолжала общаться с россиянами на украинском языке.

Напомним, Екатерина "Пташка" Полищук прославилась после того, как в сеть попало видео ее пения под русскими бомбами в Мариуполе.

Она родом из Тернопольщины. Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. И вскоре успешно окончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую в Мариуполь, девушка сказала уже постфактум. Боялась, чтобы они не беспокоились.

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