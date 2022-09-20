Погибли 70% личного состава: Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и Сватово

Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и Сватово/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинским воинам метким ударом по скоплению оккупантов и вражеской техники в Новоайдаре удалось уничтожить и повредить около 50 единиц техники российских военных, которая там находилась.

О том, какие потери понес противник после того удара, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили в сводке утром во вторник, 20 сентября. Отмечается, что удар состоялся 18 сентября.

"В районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы", – рассказали в Генштабе.

Также в Генштабе рассказали, что воины ВСУ недавно метко ударили по оккупантах в Сватово на Луганщине. В результате большинство захватчиков, которые тогда находились в месте удара, погибли.

"В районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% личного состава, находившегося на указанном объекте, погибло", – говорится в сообщении.

Ранее о результатах удара по Сватово рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что взрывы прогремели на территории бывшей автостанции, которую перестроили в отель и там дислоцировались российские оккупанты. Там погибли ориентировочно 200 солдат РФ.

Напомним, украинские военные в понедельник, 19 сентября, потопили российскую баржу, которой оккупанты пытались переправить через Днепр свою технику и личный состав. Захватчики и техника, которые были на борту, пополнили "подводный флот".

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