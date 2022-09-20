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ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантами

20 сентября 2022, 08:08

Россияне пытались переправляться на барже в районе Новой Каховки и Казацкого, однако украинские военные на дали им этого сделать.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантами/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные в понедельник, 19 сентября, потопили российскую баржу, которой оккупанты пытались переправить через Днепр свою технику и личный состав.

Захватчики пытались устроить альтернативную переправу вблизи Новой Каховки и Казацкого, однако это им не удалось. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов", – говорится в сообщении.

Всего за сутки украинская авиация 15 раз ударила по врагу. Были уничтожены 2 российские дроны-разведчики "Орлан-10" и "Орлан-30".

Метко били по захватчикам и ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В частности, они за сутки ударили по четырем районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах. Также били по мостам и альтернативным переправам – понтонах и баржах.

В целом российские оккупанты потеряли за сутки на юге Украины:

  • 90 человек личного состава,
  • 3 танка,
  • 8 единиц другой авто-бронетехники,
  • 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",
  • 4 самоходных 152 мм "Акации",
  • 2 самоходных орудия "Гиацинт-С",
  • 6 реактивных систем залпового огня"Град"
  • склад вражеских боеприпасов в Правдином.

Напомним, еще одну такую российскую баржу, битком набитую техникой, украинские военные потопили 17 сентября. Российские захватчики с помощью баржи пытались переправить на другую сторону реки технику, в результате и она, и сопроводительный персонал ушли на дно.

Ранее эксперт Сергей Грабский пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах России. Отбрасывание оккупантов за пределы украинско-российской границы не приведет к тому, что российская армия перестанет обстреливать со своей территории города Украины, отмечает он.

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