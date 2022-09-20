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Эксперт пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах России

20 сентября 2022, 01:35

Как говорит эксперт, речь идет об отдельных ударах ВСУ по базам и позициям российских оккупантов - тем, с которых ведется обстрел украинской территории

ВСУ, взрыв
Эксперт пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах России / Фото УНИАН

Отбрасывание оккупантов за пределы украинско-российской границы не приведет к тому, что русская армия перестанет обстреливать со своей территории города Украины. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телевизионного канала Freedom.

"Мы должны понимать, что нанесение ударов по военной инфраструктуре, которая не располагается на территории Украины, именно для защиты нашего гражданского населения, является абсолютно законными действиями, не является нарушением международного военного права. Противник должен понимать, что граница ‒ условная линия на земле, а объекты, уничтожение которых способно ликвидировать угрозу жизни и здоровья наших граждан, являются абсолютно законными целями", ‒ сказал специалист.

По его словам, речь идет об отдельных ударах по базам и позициям российских оккупантов, с которых ведется обстрел украинской территории ‒ не только в Белгороде, но и в других местах, где они будут обнаружены.

"Наши союзники об этом говорят открыто. Подтверждением моих слов является передача артиллерийских боеприпасов Excalibur калибром 155 миллиметров, которые могут наносить удары на расстоянии до 60 километров, и которые предназначены для высокоточного уничтожения отдельных объектов, тех же систем ПВО C-300, и для нас не важно, где они находятся", ‒ говорит Грабский.

Специалист также отметил, что Украина, имея достаточно средств поражений, может обеспечить буферную зону на расстоянии 300 километров от своей границы. Однако в ближайшей перспективе средств поражения объектов в районе Каспийского моря, откуда наносятся ракетные удары с авиации, у Украины не будет.

"Что касается Каспия, мы туда не можем дотянуться, но эффективность использования этих объектов достаточно ограничена. Пуск такой ракеты засекается, наши системы ПВО научились более-менее эффективно с этим работать. И уровень эффективности нашей ПВО вырос в разы", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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