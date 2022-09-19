До Нового года ожидание: военный эксперт дал новый прогноз по боям на фронте

ВАоенный эксперт дал новый прогноз по боям на фронте / Фото УНИАН

Бойцы ВСУ сейчас активно контрнаступают и, таким образом, уже до Нового года украинское войско может выйти на границы УСССР 1991 года. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телемарафона FreeДОМ.

"По всей длине фронта, а это более тысячи километров, украинскими войсками проводятся наступательные и контрнаступательные действия, а также подготовка у прорывам и освобождению определенных территорий. Таким образом, уничтожение российской группировки на Правобережье произойдет в течении месяца-полтора. Освобождение Херсона – максимум два месяца. В такие же сроки могут произойти каскадные разрывы фронта и его обрушение Запорожского фронта. Российские войска не выдержат того вала огневой мощи, которая на них обрушится", ‒ рассказал эксперт.

При этом Свитан отметил, что дальше вполне возможен новый выход ВСУ на донецкий фронт. А далее в зависимости от поставленных задач – уход на Мелитополь или Мариуполь (либо же сразу в обоих этих направлений).

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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