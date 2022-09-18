Военный эксперт спрогнозировал, когда следует ждать нового контрнаступления ВСУ / Фото УНИАН

Темпы контрнаступления ВСУ после стремительных событий в Харьковской области замедлились из-за резервов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии Обозревателю.

"На сегодняшний день мы не имеем возможности постоянно вводить в бой новые резервы. Как я понимаю, сейчас будет наблюдаться некоторое снижение темпов контрнаступления, но оно продолжается на Херсонском направлении, частично на Донецком направлении в районе Северска — Лиман, Кременная. Появилась информация о том, что уже 5 тысяч военнослужащих нашей армии закончили обучение на Западе. Сейчас мы будем формировать новый резерв, который осуществит следующий этап более активного контрнаступления", — заявил он.

Кроме того, Жданов не исключает, что активизация действий на фронте снова может состояться уже в ближайшие недели ‒ возможно, до конца сентября.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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