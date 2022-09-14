Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут сбивать самые опасные русские ракеты / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Бойцы ВСУ вскоре смогут научиться перехватывать российские ракеты модификации Х-47м2 "Кинжал", которые эксперты называют самыми опасными в русском арсенале. Об этом заявил известный военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.

По его словам, ракеты такого типа действительно сложно перехватывать.

"Но если ее еще несколько раз используют по нашей территории, то наши силы ПВО смогут доработать алгоритмы перехвата. Ровно так же, как это было с крылатыми ракетами "Калибр", которые украинские войска научились перехватывать с вероятностью до 85%", – отметив эксперт. Коваленко добавив, что в первые месяцы войны этот показатель быть на уровне 20%.

Эксперт акцентировал внимание на том, что украинская армия за все время войны получила такой опыт перехвата российских ракет, которого сейчас нет ни у какой армии мира.

"Осталось лишь (научиться перехватывать) Х-47м2 "Кинжал", все. Поэтому они ничего не смогут сделать, если мы начнем вот столь жестко отвечать на их угрозы", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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