Военный эксперт на примере показал, зачем ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS / коллаж фото Википедия, Reuters

Бойцы ВСУ нуждаются в получении от западных союзников ракет ATACMS ‒ не только потому, что те имеют высокую дальнобойность, но и потому, что те очень мощны. Такое мнение высказал известный военный эксперт Александр Коваленко. И привел доходчивый пример.

"Дело не только в 300 километрах, из-за которых нам нужен ATACMS. Уничтоженный этой ночью курятник российских оккупантов в Херсоне. Уничтоженный, но не до конца. Чтобы это здание было максимально снесено с карты города, боевой части реактивного боеприпаса М142 недостаточно, а вот ATACMS подойдут", – отметил он.

К слову, немного ранее Коваленко говорил о том, что официальное заявление западных союзников о передаче Украине ракет модели ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров может появиться в распоряжении ВСУ уже в конце августа или начале сентября.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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