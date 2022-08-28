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Военный эксперт объяснил, почему Путин популистически пытается увеличить армию

28 августа 2022, 01:35

Российский диктатор Владимир Путин сможет хоть как-то доукомплектовать армию не раньше лета следующего года. Потому и занимается популизмом сейчас.

Путин, армия РФ
Военный эксперт объяснил, почему Путин популистически пытается увеличить армию / Фото УНИАН

Российский диктатор Путин 25 августа подписал указ об увеличении численности русской армии ‒ с 1,9 до 2,039 млн человек (с 1 января будущего года). Но этот путинский шаг ‒ чистой воды популизм. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии порталу ТСН.

"Шаг Путина об увеличении армии даже на Западе вызвал улыбку. Это популизм. При численности почти там полтора миллиона, которая была до этого указа, он не мог собрать миллион. У него было всего 850 тысяч. Почти 30% — вакантных должностей в армии. Мне так кажется, что он хотел перебить вот эту негативную новость, которую объявил Шойгу что "спецоперация" забуксовала, что нет побед. А Путин выходит и заявляет, что Россия увеличивает армию. А россиянин сидит и думает: "О, армия станет больше, мы пойдем вперед, мы победим всех, мы всех побьем". Это сугубо популистский указ"", — отметил он.

Как говорит Жданов, если рассматривать суть такого путинского указа, то дополнительные 137 тысяч он сможет начать укомплектовывать с 1 января будущего года. А главный набор будет комплектовать призывниками и это произойдет только к лету 2023-го.

"И мы еще посмотрим, как пойдет осенний призыв на фоне этой войны. Как призывники начнут прятаться и разбегаться как зайцы. Еще сколько военкоматов сгорит в России", — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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