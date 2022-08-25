"Умогилить московский империализм": военный эксперт спрогнозировал, когда утихнет война

Известный военный эксперт Петр Черник решил озвучить собственный, и однозначно непопулярный прогноз завершения войны России против Украины.
Украино-российская война затихнет к осени нынешнего года, но не отменится окончательно. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ.
"На мой взгляд, эта фаза войны затихнет к осени. Подчеркиваю — затихнет, не отменится. Будет некая линия разграничения, которую невозможно спрогнозировать и предвидеть. Противник выставит большие артиллерийские рубежи и мы зайдем в артиллерийские дуэли. И так может продолжаться до следующего лета. А затем повторная фаза (и, надеюсь, конечная) российско-украинской войны, которая должна умогилить московский империализм", — убежден специалист.
Украина, по мнению Черника, по-настоящему выдохнет только тогда, когда Россия распадется на 15−20 новых стран, у которых отберут ядерное оружие. Также обязательным элементом Черник называет вступление в НАТО.
"Давайте здраво сами себе скажем: это долгий путь. Нам нужно учиться жить, как живет Израиль. Кстати, Израиль воюет с 1948 года каждый день, и это не мешает ему быть процветающей страной", — подытожил эксперт.
Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
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