"Умогилить московский империализм": военный эксперт спрогнозировал, когда утихнет война

Военный эксперт спрогнозировал, когда утихнет война / фото УНИАН

Украино-российская война затихнет к осени нынешнего года, но не отменится окончательно. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ.

"На мой взгляд, эта фаза войны затихнет к осени. Подчеркиваю — затихнет, не отменится. Будет некая линия разграничения, которую невозможно спрогнозировать и предвидеть. Противник выставит большие артиллерийские рубежи и мы зайдем в артиллерийские дуэли. И так может продолжаться до следующего лета. А затем повторная фаза (и, надеюсь, конечная) российско-украинской войны, которая должна умогилить московский империализм", — убежден специалист.

Украина, по мнению Черника, по-настоящему выдохнет только тогда, когда Россия распадется на 15−20 новых стран, у которых отберут ядерное оружие. Также обязательным элементом Черник называет вступление в НАТО.

"Давайте здраво сами себе скажем: это долгий путь. Нам нужно учиться жить, как живет Израиль. Кстати, Израиль воюет с 1948 года каждый день, и это не мешает ему быть процветающей страной", — подытожил эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

Другие новости: