Совсем не HIMARS: военный эксперт рассказал, какое лучшее оружие ВСУ получили от Запада

Самоходная гаубица PZH-2000 / Википедия, УНИАН

Самоходная гаубица PZH-2000 и шведская САУ Archer, которые ВСУ получили от западных союзников – две лучшие гаубицы в мире (потому что абсолютно автоматизированы, имеют высокую мобильность и дальность стрельбы). Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор портала Defence Express Олег Катков.

"PzH-2000 ‒ эта гаубица на сто процентов является цифровой, а также имеет технологию зарядки, позволяющую работать в постоянном темпе 8 выстрелов в минуту, а ее рекорд – более 12 залпов в минуту", ‒ говорит он.

По словам Каткова, именно на PZH-2000 был зарегистрирован мировой рекорд по дальности выстрела из гаубицы.

"Именно этой САУ принадлежит абсолютная дальность выстрела, калибром в 155 миллиметров – 64 километра. Такого показателя достигли в Африке, на полигоне в ЮАР", – говорит он.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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