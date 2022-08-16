Военный эксперт объяснил, как долго ВСУ придется бить по российским складам/ Фото УНИАН

Уничтожение российских складов с боеприпасами всегда будет приоритетной целью для ВСУ. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"Лишение передовых частей боезапаса – основа успешного контрнаступления наших войск и это основа снижения боеспособности российских войск, которые оккупировали нашу территорию. К большому сожалению, этих боеприпасов – бездонная бочка. Советский Союз наклепал очень много, потому что готовился к мировой войне. Они находятся далеко", ‒ отметил специалист.

При этом Жданов отметил, что русские оккупанты, по всей вероятности, использовали уже все запасы боеприпасов, которые были на европейской части РФ, поэтому и берут их у белорусской армии.

"Боеприпасы надо везти из Урала, а это время, поэтому сейчас РФ выбирает боеприпасы у Беларуси – первая партия была 100 вагонов, а сейчас 120. Российское командование прекрасно понимает, что без боеприпасов они в Украине ничего не могут сделать. Без огневого вала российской артиллерии по нашим позициям они ничего не смогут делать. Они просто заваливают территорию Украины этими боеприпасами. Единственное, что мы сейчас вынуждаем их оттащить эти склады с боеприпасами за пределы дальности досягаемости наших средств вооружения, а это 70 километров от переднего края", ‒ сказал эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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