Вечеринка с огоньком: на Херсонщине ВСУ подняли в воздух два склада с боеприпасами оккупантов

На Херсонщине ВСУ подняли в воздух два склада с боеприпасами оккупантов / Фото УНИАН

ВСУ в ночь на среду, 3 августа, удалось уничтожить сразу два склада с вражеским боекомплектом в Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он отметил, что россияне при любом удобном случае жалуются на США, которые способствуют таким огненным "вечеринкам".

"Наши HIMARS работают постоянно, почти каждую ночь. Ночью снова отработали (ВСУ – Главред) возле Берислава, склад с боекомплектом. Там были слышны детонации еще с ночи", – подчеркнул Хлань.

Депутат также рассказал, что вблизи Херсона тоже были слышны мощные взрывы в ночь на 3 августа . Речь опять идет о районе Чернобаевки. Там, по словам депутата, ВСУ в очередной раз нанесли удар по скоплению войск врага.

Напомним, ранее сообщалось о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

Кроме того, сообщалось, что украинским военным по состоянию на 14 июля уже удалось отбить у российских оккупантов 44 населенных пункта в Херсонской области.

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