Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке

Сергей Сова с семьей / Фото facebook.com/shtab.dnipro

После освобождения Харьковской области от российской оккупации в регионе нашли доказательства военных преступлений армии Путина. Мир облетело фото руки с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме. Тело замученного украинца опознала его жена – это Сергей Сова из Никополя.

"Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами с захоронения в Изюме - это фрагмент тела военного из Никополя. Эта фотография с процедуры эксгумации облетела весь мир - впечатляющий снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета", - говорится в сообщении областного информационного штаба Днепропетровщины.

Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле. Супруга погибшего воина рассказала, что браслеты мужчине подарили дети.

"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетикам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", — рассказала Оксана в комментарии Цензор.нет.

Фото facebook.com/shtab.dnipro

Сергей Сова - 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" , у которого осталось двое детей. Сын погибшего воина уже написал обращение президенту Украины с просьбой передать семье тело отца, чтобы с почестями похоронить героя Украины.

Армия Украины освободила Изюм

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут из оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии Тарас Березовец говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

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