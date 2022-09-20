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План Путина провалился: в Пентагоне назвали главные проблемы Кремля в войне в Украине

20 сентября 2022, 06:40

Война еще далека от завершения, но Украина уже достигла большого прогресса против сил врага и должна иметь поддержку союзников, чтобы продолжать борьбу.

Владимир Путин, война в Украине
Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в войне в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей вторжения в Украину. ВСУ нанесли значительные потери войскам РФ. И хотя война еще далека до завершения, но Украина уже достигла большого прогресса против превосходящих сил врага. Об этом 19 сентября заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Он подчеркнул, что план российского диктатора провалился, и назвал главные проблемы Кремля, передает пресс-служба Пентагона.

"1 сентября Путин призвал до 15 сентября перевести всю Донецкую область под контроль России. Но его силы явно не смогли добиться успеха", – подчеркнул чиновник Пентагона.

В то же время украинские Силы обороны, отметил он, успешно провели контрнаступление в Харьковской области, вернув под свой контроль большую территорию.

"Российские военные переживают нелегкие времена, перебрасывая личный состав для участия в ошибочной войне против Украины. Украинские военные нанесли значительные потери российским войскам, которые вторглись в страну, и мы видим, как Кремль все больше пытается найти новых новобранцев, чтобы пополнить свои ряды. А оккупанты работают настолько плохо, что новости из Харьковской области вдохновили многих российских добровольцев отказываться от боевых действий", – сказал представитель обороны США.

Он привел пример видео, которое распространяется в соцсетях, где владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается убедить российских заключенных присоединиться к "спецоперации", обещая со временем помилование.

"Мы считаем, что это часть кампании Вагнера по вербовке свыше 1500 осужденных преступников, но многие отказываются. Наша информация указывает на то, что эта ЧВК терпит большие потери в Украине, особенно, что и не удивительно, среди молодых и неопытных бойцов", – сказал чиновник.

Представитель Пентагона отметил, что война еще далека от завершения, но Украина уже достигла большого прогресса против превосходящих сил врага и должна иметь поддержку США и союзников, чтобы продолжать борьбу.

"Мы также будем продолжать работать над средне- и долгосрочными потребностями Украины, даже если поддерживаем ее борьбу сегодня", – заверил чиновник.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что у России не получится изменить политику Вашингтона по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа. По его словам, поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов покроют критически важные потребности Украины в сфере обороны и безопасности государства. Киев получит боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и грузовики.

За время президентства Джо Байдена американцы выделили украинскому государству более 15,8 млрд долларов помощи.

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