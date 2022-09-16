Боеприпасы для HIMARS и снаряды: в США рассказали о новом пакете военной помощи для Украины

США пополнят запасы боеприпасов армии Украины / Википедия, pixabay

США в рамках нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов покроют критически важные потребности Украины в сфере обороны и безопасности государства.

Киев получит боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и грузовики.

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За время президентства Джо Байдена американцы выделили украинскому государству более 15,8 млрд долларов помощи.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, американцы, по разрешению Белого дома, в 21-й раз изымают части военных запасов США для помощи Украине.

В списке 11 позиций, среди них боеприпасы, снаряды и военное оборудование.

Что войдет в новый пакет военной помощи Украине

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

четыре противоартиллерийских радара;

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

противобеспилотные воздушные системы;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

подрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.

Подчеркивается, что США с 2014 года оказали Украине помощь в области безопасности ну сумму 17,9 млрд долларов. Более 15,1 млрд долларов из этих денег было получено Киевом после начала полномасштабного военного вторжения России. Американское государство и в дальнейшем намерено поддерживать Киев.

Военная помощь Украине от США

США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон предоставит Украине ракеты большой дальности, американцы, дескать, перейдут красную черту и станут стороной конфликта.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - отметила Захарова и разразилась угрозой "ответа" со стороны Москвы.

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15 сентября президент Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркнули, что американцы будут поддерживать Киев в войне с Москвой столько, сколько понадобится.

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