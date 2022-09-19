"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войну

Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что у страны-агрессора России не получится изменить политику Вашингтона по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.

Поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность, сказал Байден в интервью CBS.

По словам главы Белого дома, украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и "мы будем с ними, пока им нужна наша помощь".

"Мы, Соединенные Штаты, в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", - сказал президент.

Байден также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что "Россия не обладает такой компетенциями и возможностями, как думали многие".

Глава США также заявил, что Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной, "навряд ли можно считать победой" Киева.

"Украина, благодаря значительной помощи, которую мы и наши союзники оказываем им, а также невероятной храбрости и невероятной решимости украинского народа, не проигрывает войну, а добивается успехов в определенных областях. Победа в войне в Украине означает полное вытеснение России из Украины и признание суверенитета. Они побеждают Россию. Россия оказывается не такой компетентной и способной, как многие думали. Но выиграть войну? Ущерб, который это наносит, и... граждане, и невинные люди гибнут, ужасно трудно считать это победой", - сказал президент США.

Военная помощь Украине от США

США и коллективный Запад поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов покроют критически важные потребности Украины в сфере обороны и безопасности государства. Киев получит боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и грузовики.

За время президентства Джо Байдена американцы выделили украинскому государству более 15,8 млрд долларов помощи.

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