Украина и Россия договорились об обмене пленными - Эрдоган

Путин и Эрдоган провели встречу в Узбекистане / Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных. Политик считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

По словам турецкого лидера, в Узбекистане он встретился с хозяином Кремля, у политиков состоялись "развернутые обсуждения".

"И он (Путин, - ред.) на самом деле показывает мне, что он готов завершить это как можно скорее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела движутся сейчас, то это довольно проблематично. 200 заложников будут обменены на основе договоренности между сторонами", - заявил Эрдоган в интервью программе News Hour на телеканале PBS.

Президенту Турции также задали вопрос, должна ли Россия сохранить часть территорий, захваченных в Украине с с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Когда мы говорим о взаимной договоренности, это то, что мы имеем в виду. Если мир будет установлен в Украине, конечно, возвращение земли, куда было совершено вторжение, станет действительно очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что желательно. Путин делает определенные шаги. Мы делаем определенные шаги. Земли, которые подверглись вторжению, будут возвращены Украине", - сказал Эрдоган.

В то же время, по его словам, с 2014 года не было сделано ни одного шага, чтобы вернуть аннексированный Крым Украине.

По мнению президента Турции, в вопросе завершения российско-украинской войны особое значение имеет, во-первых, позиция России и, во-вторых, возвращение захваченных территорий Украине. А для решения всех спорных моментов необходима личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, но организовать прямой диалог между ними пока не удалось.

"У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел организовать им встречу. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды" – заявил Эрдоган.

Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

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