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Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"

18 сентября 2022, 23:13

Гайдай подчеркнул, что россияне готовятся к обороне - стягивают личный состав, технику и создаются оборонительные сооружения.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай / УНИАН, Суспільне

В ночь на 18 сентября во временно оккупированном Сватово Луганской области прилетел "хлопок".

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, взрывы раздались на территории бывшей автостанции, которую перестроили в гостиницу и там дислоцировались российские оккупанты.

"Что касается "хлопка", то могу сказать, что он происходит метко. "Хлопок" прилетает в гостиницы или общежития, где проживают представители российской армии. У них за последнее время большие потери. Только сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в бывшей автостанции. Там погибли ориентировочно 200 солдат РФ. Сейчас они активно стягивают войска на линию фронта и готовятся к обороне. Но склады тоже подрываются и с боекомплектом у них могут быть проблемы. Оккупанты полностью глушат связь. Продолжаются проверки местных", - сказал Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что россияне готовятся к обороне - стягивают личный состав, технику и создаются оборонительные сооружения. Глава ОВА добавил, что ВСУ могут освободить тот или иной населенный пункт, но цена этого будет слишком высокой.

"Каждая операция будет тщательно продумана и реализована, как это было в Харьковской области", - сказал Гайдай.

Война России против Украины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых участках фронта вышли на государственную границу с Россией. Контрнаступление продолжается. Вражеские силы убегают вглубь фронта или на территорию РФ.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить российские войска на поле боя. Однако праздновать победу еще рано, поскольку враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов.

Операция будет продолжиться до тех пор, пока все районы региона не освободят от российской оккупации.

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