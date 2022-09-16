УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина после освобождения Изюма контролирует север Донецкой и Луганской областей – Кузан

16 сентября 2022, 10:36

ВСУ создают для себя более оптимальные условия в новой битве за Донбасс, считает Сергей Кузан.

ВСУ войска РФ
Армия Украины бьет войска РФ на поле боя, но надо готовиться к тяжелым боям - эксперт / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Освобождение армией Украины Изюма Харьковской области привело к тому, что наши войска фактически контролируют север Донбасса. Появляются более выгодные варианты для наступления. Украинские силы ломают российскую армию и уничтожают ее лучшие подразделения. Однако впереди ожидаются тяжелые бои. Об этом заявил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после деоккупации Изюма украинская армия получила больше возможностей для дальнейшего наступления на Донбассе.

"Украина создает для себя гораздо лучшие условия. Освобождение Изюма привело к контролю фактически над севером Донецкой и Луганской областей. Создаются более выгодные предпосылки для битвы за Донбасс. Сегодня уже слышим такую шутку: Путин сказал, что надо выходить на административные границы Донецкой области до 15-го сентября – ВСУ как раз и выполняют это пожелание", - отметил Кузан.

Также он добавил, что ВСУ продолжают крушить войска РФ, однако Украину ждут тяжелые бои.

"Но нам надо понимать, что впереди нас ожидают тяжелые и затяжные бои. Надо к ним готовиться. Однако мы постепенно ломаем российскую армию и уже уничтожили все ее лучшие подразделения", - подчеркнул Сергей Кузан.

Война России против Украины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых участках фронта вышли на государственную границу с Россией. Контрнаступление продолжается. Вражеские силы убегают вглубь фронта или на территорию РФ.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить российские войска на поле боя. Однако праздновать победу еще рано, поскольку враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов.

Операция будет продолжиться до тех пор, пока все районы региона не освободят от российской оккупации.

Смотрите видео Главред - Кузан заявил о переломе в войне России против Украины

Другие новости:

ВСУ Харьковская область войска России новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:36

Украина после освобождения Изюма контролирует север Донецкой и Луганской областей – Кузан

10:30

"Отжали обратно": оккупанты жалуются на потерю захваченных территорий на ХерсонщинеВидео

10:21

Плохо дело: актриса Марго Робби вышла в слезах из дома своей подруги Кары Делевинь

09:56

Запад не допустит поражения Украины в войне: генерал-лейтенант ВСУ назвал причинуВидео

09:49

Боеприпасы для HIMARS и снаряды: в США рассказали о новом пакете военной помощи для УкраиныВидео

Реклама
09:40

Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс станут родителями в четвертый раз

09:33

Даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от распада - Черновил

09:25

ВСУ выбили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISWВидео

09:14

Собчак перестала скрывать беременность

09:07

Армия Украины успехом на Харьковщине устроила перелом в войне с Россией – экспертВидео

09:05

Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

09:00

Как Европа дала России по зубам в ответ на газовый шантаж

08:41

Зима даст фору ВСУ: Чорновил спрогнозировал сроки "горячей фазы" войныВидео

08:30

Зачем бутылка в бачке в унитазе: вы удивитесь, когда узнаете этот лайфхакВидео

08:23

"Изюм – это несколько Буч и Бородянок": в городе обнаружили массовое захоронение на более чем 440 телВидео

08:10

ШОС или Китай собирает друзеймнение

07:59

Прилеты по аэродрому и базе РФ: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

07:25

"Бавовна" на базах в Севастополе развеет миф о "неприступной крепости" РФ – РоманенкоВидео

07:05

Как почистить замшевую обувь: 5 способов, от которых замша будет выглядеть как новаяВидео

06:50

Удары по мосту и переправам РФ: на юге ВСУ "покрошили" оккупантов и отрезали пути отступленияВидео

Реклама
06:47

Проект бюджета на 2023 год: важные деталимнение

06:26

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $600 млнВидео

06:00

Война с Россией навсегда, но к весне 2023-го Украина может вернуть всё, даже Крым – Чорновил

04:40

Резкое подорожание продуктов: в Госстате перечислили "золотые" товары

04:03

"Он просто офигел": Волочкова залезла в штаны к известному певцу

03:30

Аномалия с "потопом": украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:45

Что добавить в воду для мытья полов: 10 "домашних" средств, чтобы поверхность сияла и приятно пахла

02:22

Лидер Kalush Orchestra показал жаркие поцелуи в постели с возлюбленной

02:07

Настя Каменских в кричащем мини ослепила фанатов сиянием пышных бедер

01:35

Есть 2 причины: эксперт пояснил, что тормозит контрнаступление ВСУ на Херсонщине

01:03

Гороскоп на неделю 19-25 сентября: Овнам – зависть, Близнецам – враги, Львам – большой кушВидео

00:51

Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осеньВидео

15 сентября, четверг
23:58

Как надо есть авокадо: шесть простых способов

23:52

В Изюме найдены массовые захоронения людей - Зеленский

23:38

Захарова отличилась циничным заявлением по поводу похорон Елизаветы IIВидео

23:08

Миссис Украина Вселенная: кто представит Украину

23:05

"Военные преступники": Жданов резко высказался о мобилизации в КрымуВидео

22:32

Власти Германии оправдались, почему отказались передавать Украине танкиВидео

22:29

Певец Губин возвращается на сцену: что это будет за образ

22:13

Когда Украина сможет освободить Херсон: эксперт назвал ключевой месяц в войне с РФВидео

Реклама
21:47

"Генерал грязь и маршал мороз": эксперт озвучил планы россиян на осенне-зимний периодВидео

21:38

Украинские военные переходят к позиционной войне - ЖдановВидео

21:25

"Курят где попало" : в РФ на границе с Харьковщиной горит российская таможняВидео

21:22

Накипь - медленная смерть для техники: как от нее быстро избавиться

21:13

Основы долголетия: Комаровский дал советы, как продлить жизнь

21:08

В Украину ворвется потепление: синоптик назвала самый жаркий день сентябряВидео

21:04

Из-за агрессии: Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане

20:50

"Дети желали смерти": "путинистка" Долина пожаловалась на конфликт с молодежью

20:43

Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня

20:36

Завербовал маньяка-каннибала: руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин "гребет" на войну насильников из тюремВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять