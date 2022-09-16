Украина после освобождения Изюма контролирует север Донецкой и Луганской областей – Кузан

Армия Украины бьет войска РФ на поле боя, но надо готовиться к тяжелым боям - эксперт / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Освобождение армией Украины Изюма Харьковской области привело к тому, что наши войска фактически контролируют север Донбасса. Появляются более выгодные варианты для наступления. Украинские силы ломают российскую армию и уничтожают ее лучшие подразделения. Однако впереди ожидаются тяжелые бои. Об этом заявил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после деоккупации Изюма украинская армия получила больше возможностей для дальнейшего наступления на Донбассе.

"Украина создает для себя гораздо лучшие условия. Освобождение Изюма привело к контролю фактически над севером Донецкой и Луганской областей. Создаются более выгодные предпосылки для битвы за Донбасс. Сегодня уже слышим такую шутку: Путин сказал, что надо выходить на административные границы Донецкой области до 15-го сентября – ВСУ как раз и выполняют это пожелание", - отметил Кузан.

Также он добавил, что ВСУ продолжают крушить войска РФ, однако Украину ждут тяжелые бои.

"Но нам надо понимать, что впереди нас ожидают тяжелые и затяжные бои. Надо к ним готовиться. Однако мы постепенно ломаем российскую армию и уже уничтожили все ее лучшие подразделения", - подчеркнул Сергей Кузан.

Война России против Украины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых участках фронта вышли на государственную границу с Россией. Контрнаступление продолжается. Вражеские силы убегают вглубь фронта или на территорию РФ.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить российские войска на поле боя. Однако праздновать победу еще рано, поскольку враг может пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов.

Операция будет продолжиться до тех пор, пока все районы региона не освободят от российской оккупации.

Смотрите видео Главред - Кузан заявил о переломе в войне России против Украины

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