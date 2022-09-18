"Еще раз бы поехала в Мариуполь": в Сети появилось видео допроса в плену "Пташки" с "Азовстали"

Екатерина "Пташка" Полищук / скриншот из видео

Защитница завода "Азовсталь" в Мариуполе, 21-летняя Екатерина Полищук, которая попала в плен к российским оккупантам, по-прежнему жива и находится в плену у оккупантов. Кремлевские пропагандисты опубликовали видео с допросом девушки в социальных сетях.

В ролике видно, что Екатерина принципиально продолжала общаться с россиянами на украинском языке. "Пташка" смело говорит, что в Мариуполе наибольшую пользу могла приносить именно в качестве медика, поэтому ей не было необходимости брать в руки оружие.

"Я не пошла поваром, потому что я плохо готовлю. Я не пошла стрелком, я не пошла пулеметчиком или артиллеристом. Я считаю, что наибольшую пользу я принесла, будучи медиком. Если бы я могла поехать в Мариуполь еще раз, я бы поехала ", – рассказала девушка.

Напомним, Екатерина "Пташка" Полищук прославилась после того, как в Сеть попало видео ее пения под российскими бомбами в Мариуполе.

Она родом из Тернопольщины. Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. И вскоре успешно закончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую в Мариуполь, девушка сказала уже постфактум. Боялась, чтобы они не беспокоились.

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