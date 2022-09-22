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ВСУ за сутки мощно ударили по врагу в трех областях: уничтожены командные пункты и склады боеприпасов

22 сентября 2022, 07:29

На Юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, а украинская авиация нанесла 21 удар по оккупантам с неба.

ВСУ
ВСУ "демилитаризовали" склады с боеприпасами, базу, штаб и командный пункт оккупантов / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Защитники Украины нанесли мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. ВСУ уничтожили 2 командных и 2 пункта управления противника.

Как сообщае Оперативное командование Юг в Facebook, украинская авиация нанесла 21 удар по врагу с неба, а морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки.

"При попытке россиян проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены 2 шпиона типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

В ОК Юг отметили, что с целью защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов оккупанты развернули подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе.

Сообщается также, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены:

  • 2 командных пункта непосредственно в Херсоне;
  • 2 пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах;
  • 2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне;
  • 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке;
  • радиолокационная станция "Зоопарк" противника в Крутом Яру.

"При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать по Каховской дамбе и отплыть на барже из Херсона", - добавили в ОК Юг.

Потери России составили:

  • 41 солдат;
  • 4 танка;
  • 12 единиц другой авто-бронетехники;
  • зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

Кроме того, среду, 21 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли удары по врагу в Донецкой и Луганской областях. В Макеевке уничтожен склад с боекомплектом войск РФ; в Сватово уничтожен штаб оккупантов и склад с боекомплектом войск РФ; в Новоайдаре уничтожен склад с боекомплектом войск РФ.

Как сообщал Главред, за сутки 20 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили 151 солдата российской оккупационной армии и десятки единиц военной техники противника на южном направлении.

За сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.

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