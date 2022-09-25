Режим Путина теряет силу, Москва пойдет на обострение войны против Украины – премьер Польши

Путин объявлением мобилизации показал слабость своего режима - Моравецкий / Коллаж Reuters, скриншот YouTube

Режим главы Кремля Владимира Путина в России ослабевает. Объявление мобилизации указывает на глубокий кризис. Российское общество уже начинает реагировать на ситуацию, а государственная пропаганда разрушается. Вследствие такой обстановки Москва может пойти на усиление войны против Украины уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Польское радио, он рассказал о том, что политический кризис в России приведет к возможному обострению военной агрессии в Украине. Режим Путина постепенно слабеет.

"Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух", - отметил Моравецкий.

По его словам, Путин, вероятно, ожидал, что решение о мобилизации вызовет страх и покажет силу Москвы. Однако ситуация свидетельствует о серьезных проблемах.

"С самого начала вторжения весь мир смотрел на позор российской армии, наполненной техникой минувшей эпохи, танками, брошенными посреди поля. Солдаты, попавшие в украинский плен и заявлявшие, что им сказали, что они едут на учения, а не на обычную войну", - напомнил премьер.

Также он добавил, что россияне уже после заявления Путина о мобилизации показали свою неготовность идти воевать за Россию.

"Тем более потрясающая реакция российского общества на новость о призыве. Буквально после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google воцарились запросы: как сломать руку или как покинуть Россию", - отметил Моравецкий.

Как полагает глава польского правительства, пропаганда РФ рушится, поэтому Москва будет пытаться пойти на усиление военных действий.

"Путин это знает, поэтому он продолжает такие, а не другие решения. Российскому медведю больно и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия", - считает он.

Премьер Польши надеется на успех российских протестов и призывает элиту на Западе "прозреть".

"Польское правительство, Польша всегда будет голосом разума, голосом мира, свободы и безопасности. У нас одна цель, и эта цель - победа", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он заявил, что будут призывать на войну против Украины военных запаса и лиц, которые служили срочную службу. Однако по всем признакам мобилизация, скорее, является общей.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сказал, что Россия намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. Однако оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники называют цифру около 1 000 000 человек.

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что в рамках первой волны Москва не сможет мобилизовать больше 40-50 тысяч россиян. Больше система не способна подготовить и экипировать. При помощи мобилизованных Кремль собрался стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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