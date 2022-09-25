Мобилизация в России не приведет к созданию эффективной боевой силы – Институт изучения войны

Планы Путина по мобилизации в России могут обернуться провалом / Reuters

В России объявили частичную мобилизацию, однако в реальности под призыв попадают все подряд. В том числе и лица с серьезными заболеваниями и правом на отсрочку. При таких условиях Москве вряд ли удастся сформировать эффективные боевые подразделения. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что после заявления Путина о мобилизации власти стали призывать на фронт тысячи мужчин. На войну забирают всех подряд, в том числе и лиц, у которых есть сопутствующие заболевания и право на отсрочку. Реальная ситуация противоречит официальным заявлениям.

Как полагают специалисты, при таких условиях страна-агрессор вряд ли сможет создать эффективные силовые подразделения. Так называемая подготовка призванных лиц будет длиться не более 2 месяцев.

"Частичная мобилизация Кремля продолжает поспешно заставлять тысячи мужчин по всей России вступать на военную службу, но вряд ли это создаст эффективную боевую силу. Проходит мобилизация мужчин старше 50 лет с серьезными заболеваниями", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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