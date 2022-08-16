Расстреляли семью с 5-летним ребенком: новые детали зверств оккупантов РФ на Киевщине

В результате расстрела автомобиля россиянами погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын.
В Киевской области обнаружили тело еще одного человека, убитого российскими оккупантами в феврале 2022 года.
Как сообщил в Telegram начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, машину 58-летнего жителя Бучанщины и его семьи войска РФ обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия случилась на дороге между селами Здвижевка и Блиставица.
В полиции уточнили, что в результате расстрела автомобиля россиянами погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын.
Сообщается, что пуля также попала в голову 5-летней Анастасии, но ребенка чудом спасли врачи.
По словам Небитова, еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, а 15 августа обнаружили и осмотрели третье тело.
Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.
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