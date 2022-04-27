Пять оккупантов изнасиловали 14-летнюю украинку в Буче: она планирует сохранить ребенка

Оккупанты изнасиловали не только женщин, но и мужчин и маленьких детей / Фото УНИАН

Пятеро российских военных изнасиловали 14-летнюю девушку в Буче. Она забеременела и планирует оставить ребенка. Врачи предупредили, что если жертва сделает аборт, то, вероятно, не сможет больше иметь детей.

Об этом рассказала психолог Александра Квитко, которая работает с пятью девушками в возрасте от 14 до 18 лет, которые забеременели в результате изнасилований путинскими солдатами, пишет Радио Свобода.

Самой молодой пострадавшей, с которой работает Александра, всего 10 лет.

"Часто насилуют девушек 14, 15, 16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков", – говорит Квитко.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, пока известно лишь о 12 случаях беременности среди пострадавших от изнасилований, но их на самом деле больше - ведь лишь очень маленький процент пострадавших готовы рассказывать о том, что с ними произошло.

К слову, украинки, которые забеременели после изнасилований россиянами и находятся в Польше, не могут прервать нежелательную беременность. Польское законодательство по поводу абортов очень строгое.

Глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук написала в Twitter, что польские психологи иногда призывают украинок, изнасилованных российскими солдатами, сохранить ребенка.

"Так они разрушают жизнь обоих", — отметила Матвийчук.

По ее словам, сколько именно людей пострадали от сексуального насилия во время войны, точно установить невозможно.

"Сексуальное насилие на войне – это самое скрытое преступление. И на каждую девушку или женщину, которая готова хотя бы конфиденциально рассказать об этом правозащитникам или правоохранительным органам, есть большое количество других людей, которые будут молчать годами", – говорит Матвийчук.

В период между 1 марта и 12 апреля в сеть правозащитных организаций Аборты без границ поступила информация о более чем 200 женщинах из Украины, которые искали возможность прервать беременность. Большинство из них из Польши, но украинские беженцы также едут и в другие страны со строгим законодательством об абортах – Венгрию и Румынию.

Основательница и директор благотворительной организации Сеть Поддержки абортов Мара Кларк рассказала, что большинство обратившихся в организацию смогли сделать аборт благодаря таблеткам для прерывания беременности.

"Мы ожидаем, что украинки, которым будут необходимы более поздние аборты, будут обращаться к нам со временем. Мы также ожидаем, что их количество стремительно вырастет, ведь все больше украинок пересекают границу, устраиваются и обнаруживают, что беременны", - добавила Кларк.

Читайте такжеОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьКак сообщал Главред, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях.

Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях, совершенных против них российскими военными.

В частности, в Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали сестер-подростков в возрасте 15 и 16 лет. После этого девушки в поселке стали стричь волосы, "чтобы быть менее привлекательными".

В одном из сел на ингулецком направлении на Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали и сжигали.

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