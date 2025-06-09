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Где 3 отличия между самолетами: на поиск разгадки дается всего 21 секунда

Алёна Воронина
9 июня 2025, 14:35
64
Только небольшому количеству людей удастся настолько быстро отыскать три детали, которые делают две картинки неодинаковыми.

Загадка
Чем отличаются два самолета/ jagranjosh

Головоломки с поиском различий между картинками - это непростые задачи, которые сначала кажутся простыми. Такие загадки являются увлекательными испытаниями, которые подойдут как для детей, так и для взрослых - у них нет никаких возрастных ограничений.

В следующей загадке ваша миссия заключается в том, чтобы найти три едва заметные различия между двумя почти одинаковыми изображениями веселого самолета, летящего в небе, пишет jagranjosh.

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Это быстрый и увлекательный способ освежить свой мозг и сделать мини-тренировку. Если вы готовы проверить себя - тогда вперед.

Такое непростое задание поможет проверить свою внимательность и свои навыки наблюдения.

На разгадывание дается всего 21 секунда, поэтому придется не отвлекаться, быть сосредоточенными и спешить.

Хоть рисунки и выглядят одинаковыми, пусть вас это не сбивает с правильного пути. Если присмотреться, что станет понятно, что там есть несколько едва заметных отличий, которые скрываются от нашего взгляда.

Загадка
Чем отличаются два самолета/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, сверив найденные вами отличия с отличительными деталями, которые обозначены на картинке внизу.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где скрыто правильное слово в головоломке - есть всего 7 секунд для поиска разгадки. От такой загадки просто голова пойдет кругом - среди большого количества неправильных слов нужно найти одно правильное.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой два пастуха отличаются 3-мя деталями - надо найти отличия за 19 секунд. На картинке изображены пастухи с овцами. Надо отыскать, какими именно тремя деталями отличаются две картинки.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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