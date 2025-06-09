Европейский чиновник попал под российский обстрел в Украине - детали

Представителю одной из европейских стран пришлось проезжать сквозь рой дронов и ракет.

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Литовский чиновник резко прокомментировал ночную атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Будрис:

Глава МИД Литвы попал под обстрел в Ровенской области

Россия намеренно обстреливает украинскую территорию

Мир должен поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу

В понедельник, 9 июня, страна-агрессор Россия атаковала Украину почти 500 воздушными целями. Под этот вражеский обстрел попал даже европейский чиновник.

Речь идет о министре иностранных дел Литвы Кястутисе Будрисе. Он в соцсети X рассказал, что с ним произошло и прокомментировал действия россиян.

видео дня

По его словам, прямо во время атаки на Украину он, направляясь поездом в Киев, проезжал мимо городов Ровно и Дубно которые накрыло российскими дронами и ракетами.

Будрис также вспомнил вчерашний обстрел Харькова, где погибли и получили ранения десятки людей, среди которых дети.

"Это не несчастные случаи - это преднамеренные акты террора, направленные на то, чтобы сломать волю Украины. Но Украина твердо стоит, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу. Мир не придет через умиротворение. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины - в военном, экономическом и политическом плане", - подчеркнул он.

Атака России на Украину 9 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 июня российские оккупационные войска совершили масштабную воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные дроны типа "Шахед", а также подняли в небо стратегическую авиацию.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

В частности тяжелую ночь из-за мощного воздушного удара РФ пережила Ровенская область. По информации главы ОВА Александра Коваля, известно об одном пострадавшем в результате атаки.

Также оккупанты атаковали Киевскую область. В области успешно работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения в Бориспольском районе.

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Кто такой Кястутис Будрис? Кястутис Будрис - литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 12 декабря 2024 года. В прошлом - главный советник президента Литвы по национальной безопасности (2022-2024), пишет Википедия.

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