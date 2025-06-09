Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

Алёна Воронина
9 июня 2025, 17:01
100
Есть три признака, которые указывают на то, что российская экономика уверенно движется к краху, отметил экономист Андрей Новак.
3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения
Три признака указывают, что экономика РФ терпит крах, говорит экономист Андрей Новак/ коллаж: Главред

Основные тезисы Новака:

  • Три признака указывают на то, что экономика РФ движется к краху
  • Крах российской экономики может произойти либо в конце 2025-го, либо в 2026 году
  • Однако условием, чтобы это произошло, является введение действительно сокрушительных санкций

Экономика страны-агрессора России движется к краху. На это указывают три признака, рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

По его словам, о приближении краха экономики России свидетельствуют такие три признака:

  • во-первых, значительно увеличен дефицит бюджета - более чем в 3 раза;
  • во-вторых, не выполняются социальные статьи, особенно по местным бюджетам. По федеральному бюджету вскоре будет то же самое, в частности начнутся проблемы даже с выплатами пенсий, говорит экономист;
  • в-третьих, очень высокая учетная ставка, которая делает невозможным кредитование предприятий, что приводит либо к сокращению работы, либо даже закрытию.

"Единственная сфера, где еще теплится жизнь - это военно-промышленный комплекс, потому что туда вливаются огромные бюджетные средства как федерального, так и местных. В частности, выполняя план по мобилизации, местные бюджеты порой предлагают огромные суммы единовременных и последующих выплат тем, кто подписывает контракт с российской армией. В определенных регионах уже обещают по 2 миллиона рублей сразу при подписании контракта", - отмечает Новак.

Экономист отметил, что все это истощает российский бюджет. По его словам, совокупность этих факторов говорит о том, что российская экономика сейчас - это колосс на глиняных ногах. Если ЕС и другие страны введут новые пакеты санкций, это станет дополнительным ударом по экономике РФ.

Новак считает, что крах российской экономики может произойти или в конце 2025-го, или в 2026 году, но только при условии введения сокрушительных санкций.

"Но если будут введены действительно сокрушительные санкции, например, торговое или энергетическое эмбарго, или санкции против банковского сектора, этот крах может происходить даже в этом или следующем квартале", - сказал экономист.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

В каком состоянии экономика РФ и как это повлияет на войну - последние новости

Ранее сообщалось, что по РФ ударят серьезные проблемы - стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать. В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал самую вероятную дату конца войны. Российская экономика продолжает падать, и этот процесс не зависит от колебаний цен на нефть, считает эксперт Олег Жданов.

Также ранее сообщалось, что иллюзия стабильности завершится - эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФ. Российским властям нужно покрывать дефицит бюджета.

В Reuters отметили, что в Кремле опасаются обвала цен на нефть. Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине экономика Андрей Новак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из плена

Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из плена

17:30Украина
3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

17:01Мир
Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

16:51Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Последние новости

17:37

"У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым

17:35

Барсук Марина Анатольевна досье

17:30

Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

17:29

Начинается новая жизнь - 4 знакам зодиака лето принесет магические изменения

17:28

Европейский чиновник попал под российский обстрел в Украине - детали

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
17:01

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее паденияВидео

16:59

Доллар внезапно взлетел после минимума за 1,5 месяца: каким будет курс с 10 июня

16:57

РФ в 5 раз увеличила темпы производства "Шахедов" – СМИ

16:53

Историк раскрыл первое название Львова и его возраст

Реклама
16:51

Драка в Белом доме и импичмент: Маск начал войну против Трампа, чего ждать Украине

16:47

"Об этом не много говорили": посол Израиля о передаче Украине ЗРК Patriot

16:46

Враг приближается: в ОВА объяснили, может ли враг ударить FPV-дронами по Сумам

16:21

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

15:56

Цены взлетели на 21%: популярные молочные продукты бьют все рекорды

15:50

Украинцы собирают ударные дроны в частных домах рядом с линией фронта - El Pais

15:49

"Су-35 даже не знал, что его атакуют": новые детали о том, как F-16 сбил мегасамолет Путина

15:43

"Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинцаФото

15:43

"Не в состоянии одолеть Украину": Орбан неожиданно "наехал" на Россию

15:25

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

15:14

"Это невозможно": Орбан оскандалился заявлением о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Реклама
14:54

Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернутьФото

14:51

Patriot отработал на 100%: полковник ВСУ раскрыл детали отражения удара РФ

14:45

Цены на подсолнечник упали, заводы останавливаются: подешевеет ли масло в Украине

14:35

Где 3 отличия между самолетами: на поиск разгадки дается всего 21 секунда

14:15

Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответилВидео

14:10

Зачем на автомобилях сзади клеят знак рыбки: секрет раскрыт

13:52

Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

13:51

Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

13:47

Ракеты ВСУ взорвали ОТРК Искандер вместе с комдивом и офицерами РФ – журналист

13:45

Китайский гороскоп на завтра 10 июня: Собакам - обиды, Свиньям - стресс

13:40

Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

13:09

Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

13:03

Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом

12:56

РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

12:53

Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

12:37

Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя ровенчанка – кто она

12:31

У ЕС и США есть козыри: Новак рассказал, какие санкционные удары могут добить РФ

12:18

Лос-Анджелес - в огне, город охвачен протестами: что происходит в СШАВидео

12:12

Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют

12:10

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Реклама
11:46

Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

11:37

Дрон автономно выбирает цели для удара: в ГУР раскрыли детали о новом БпЛА РФ

11:24

Следил за ПВО в Киеве: СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

11:13

Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

11:04

С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это БайденаВидео

10:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

10:53

Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

10:40

Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиянВидео

10:28

Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

10:16

"Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять