3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее падения

Есть три признака, которые указывают на то, что российская экономика уверенно движется к краху, отметил экономист Андрей Новак.

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Три признака указывают, что экономика РФ терпит крах, говорит экономист Андрей Новак/ коллаж: Главред

Основные тезисы Новака:

Три признака указывают на то, что экономика РФ движется к краху

Крах российской экономики может произойти либо в конце 2025-го, либо в 2026 году

Однако условием, чтобы это произошло, является введение действительно сокрушительных санкций

Экономика страны-агрессора России движется к краху. На это указывают три признака, рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде.

По его словам, о приближении краха экономики России свидетельствуют такие три признака:

во-первых, значительно увеличен дефицит бюджета - более чем в 3 раза;

во-вторых, не выполняются социальные статьи, особенно по местным бюджетам. По федеральному бюджету вскоре будет то же самое, в частности начнутся проблемы даже с выплатами пенсий, говорит экономист;

в-третьих, очень высокая учетная ставка, которая делает невозможным кредитование предприятий, что приводит либо к сокращению работы, либо даже закрытию.

"Единственная сфера, где еще теплится жизнь - это военно-промышленный комплекс, потому что туда вливаются огромные бюджетные средства как федерального, так и местных. В частности, выполняя план по мобилизации, местные бюджеты порой предлагают огромные суммы единовременных и последующих выплат тем, кто подписывает контракт с российской армией. В определенных регионах уже обещают по 2 миллиона рублей сразу при подписании контракта", - отмечает Новак.

Экономист отметил, что все это истощает российский бюджет. По его словам, совокупность этих факторов говорит о том, что российская экономика сейчас - это колосс на глиняных ногах. Если ЕС и другие страны введут новые пакеты санкций, это станет дополнительным ударом по экономике РФ.

Новак считает, что крах российской экономики может произойти или в конце 2025-го, или в 2026 году, но только при условии введения сокрушительных санкций.

"Но если будут введены действительно сокрушительные санкции, например, торговое или энергетическое эмбарго, или санкции против банковского сектора, этот крах может происходить даже в этом или следующем квартале", - сказал экономист.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

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Ранее сообщалось, что по РФ ударят серьезные проблемы - стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воевать. В российской экономике со всех сторон нарастают все большие проблемы, и это уже озвучивают даже российские чиновники.

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал самую вероятную дату конца войны. Российская экономика продолжает падать, и этот процесс не зависит от колебаний цен на нефть, считает эксперт Олег Жданов.

Также ранее сообщалось, что иллюзия стабильности завершится - эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФ. Российским властям нужно покрывать дефицит бюджета.

В Reuters отметили, что в Кремле опасаются обвала цен на нефть. Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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