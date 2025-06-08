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В Кремле опасаются обвала цен на нефть – Reuters

Виталий Кирсанов
8 июня 2025, 13:35
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Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей.
В Кремле опасаются обвала цен на нефть
В Кремле опасаются обвала цен на нефть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Кратко:

  • В ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки
  • С начала года Brent подешевела на 12%, тогда как Urals - на 21%

В Кремле опасаются, что во второй половине 2025 года на нефтяном рынке может возникнуть избыток предложения, что приведет к дальнейшему падению цен. Об этом сообщает Reuters.

На июньском заседании ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. Вместе с предыдущими решениями за апрель и май - это 1,2 млн баррелей ежедневных поставок. К концу года на рынок может поступить 2,2 млн баррелей - рекордный объем за последние пять лет.

видео дня

Россия, по данным Reuters и Bloomberg, выступала против наращивания добычи, однако решение протолкнула Саудовская Аравия. Она пошла на это после давления со стороны США, в частности Дональда Трампа, который призывал снизить цены на нефть.

Несмотря на новую квоту - 262 тыс. баррелей в сутки, - российские нефтедобывающие компании не спешат увеличивать добычу. Они опасаются дальнейшего обвала цен.

С начала года Brent подешевела на 12%, тогда как Urals - на 21%, до $52 за баррель, что существенно ударило по бюджету РФ: доходы от нефти и газа упали на 12% за первые четыре месяца года, а к маю падение ускорилось до 34%.

Российское правительство было вынуждено пересмотреть бюджет с $69,7 до $56 за баррель. Из-за этого сокращено финансирование госпрограмм в промышленности и науке. По новым оценкам, Россия может потерять $30 млрд экспортной выручки, а дефицит бюджета достигнет 3,8 трлн рублей - втрое больше запланированного.

В августе ожидается новая напряженная дискуссия в ОПЕК+. Эксперты предупреждают, что Россия не имеет рычагов, чтобы сдержать дальнейший рост добычи Саудовской Аравией. Аналитики напоминают о похожей ситуации в 1980-х, когда дешевые нефтяные цены способствовали распаду СССР.

Пока бюджет РФ поддерживается за счет резервов. Но при условии длительного падения цен Фонд национального благосостояния РФ может опустеть менее чем за год.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг / инфографика: Главред

Падение цены на нефть – новости:

Как сообщал Главред, после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против нескольких десятков стран, а государства ОПЕК повысили добычу нефти, ее стоимость упала.

Позже Трамп отозвал решение об огромных пошлинах, и ситуация несколько выровнялась. Сейчас нефть марки Brent стоит 64,28 дол. за баррель. Urals, которой торгует Россия, стоит 60,20 дол. за баррель.

Цены на нефть будут и в дальнейшем снижаться, однако к смене власти в стране-оккупанте России приведет, скорее, дворцовый переворот, чем экономические проблемы. Об этом на чате в Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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