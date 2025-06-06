"Готовятся новые шаги": Зеленский - о переговорах делегации в США

Украинская делегация имела в США "хорошие встречи" на всех уровнях.

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Зеленский - о переговорах в США / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Что известно:

Украинская команда провела переговоры в США

Стороны готовят новые совместные политические и экономические шаги

Украинская делегация провела переговоры с командой Трампа в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали.

Команда доложила президенту о визите. Стороны обсуждали оборонную поддержку для Украины, санкции против РФ, дипломатические перспективы, защиту свободы и противодействие российской дезинформации.

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"Детально представили партнерам истинные намерения российского руководства. Несмотря на многословие на переговорах и в медиа российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и заработках России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что украинская делегация имела хорошие встречи на всех уровнях. Со стороны США в переговорах участвовали администрация США, Госдепартамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.

Стороны готовят новые совместные политические и экономические шаги.

"Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает", - отметил Зеленский.

Переговоры в Вашингтоне - последние новости

Как сообщал Главред, глава ОП Андрей Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США Уиткоффом. Во время разговора стороны обсудили ход переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. По его словам, позиция РФ остается неконструктивной.

Впоследствии он встретился с Рубио - госсекретарем США и и.о. советника по нацбезопасности. Они обсудили ситуацию на фронте, обмен пленными и возвращение заложников и украинских детей, которых оккупанты похитили и незаконно вывезли из Украины. Также Ермак отметил необходимость усиления ПВО Украины.

4 июня Андрей Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США. Он заявил, что Украина всегда выполняет свои обязательства, в том числе по симметричному ответу на атаки.

"В свое время мы отдали России стратегические бомбардировщики, потому что хотели мира и гарантий. Но Россия использовала их против нас, обстреливая наших людей. Теперь часть их стратегической авиации уничтожена акцией возмездия. Мы не начинали эту войну. Но должны ее завершить", - отметил он.

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