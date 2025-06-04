Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

Ангелина Подвысоцкая
4 июня 2025, 18:56
173
Андрей Ермак и Марко Рубио обсудили ряд важных вопросов.
Эрмак, Рубио
Ермак встретился с Марко Рубио / Коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак

Что известно:

  • Ермак прибыл в Вашингтон
  • Ермак встретился с Марко Рубио

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с госсекретарем США и и.о. советника по нацбезопасности Марко Рубио. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Они обсудили ситуацию на фронте, обмен пленными и возвращение заложников и украинских детей, которых оккупанты похитили и незаконно вывезли из Украины. Также Ермак отметил необходимость усиления ПВО Украины.

видео дня

"Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции. Договорились координировать дальнейшие действия", - отметил Ермак.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. По итогу встречи стороны договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных (в формате всех на всех), всех солдат в возрасте 18-25 лет, а также вернуть тела погибших - 6000 на 6000 тысяч.

Также РФ передала список более трехсот фамилий вывезенных украинских детей, которых готова вернуть, если появятся их родственники.

Кроме того, на этих переговорах стороны представили свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал требования украинской стороны "достаточно приемлемыми".

РФ свою версию "мирного меморандума" для прекращения огня представила только на самой встрече. В документе много требований, которые должен выполнить Киев по мнению Кремля.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Марко Рубио Андрей Ермак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:15Синоптик
Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

20:02Мир
В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

19:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину: шторм достиг красного уровня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

Последние новости

20:21

Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в Украине

20:15

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:02

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

19:33

"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

19:26

Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
19:10

Отопительный сезон под угрозой: на что повлияет дефицит газа в Украинемнение

19:07

В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

19:04

Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местныхВидео

18:56

Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

Реклама
18:44

"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

18:28

Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

18:23

Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

18:15

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:05

Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

18:00

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

17:38

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

17:36

Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

17:19

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:15

РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

Реклама
16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

16:28

Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них вашаВидео

16:25

Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

16:19

ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

16:13

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

15:59

Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

15:49

Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

15:44

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

15:40

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

15:36

Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции "Паутина"

15:32

Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

15:29

Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

15:29

У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

14:35

Суперзагадка для интеллектуальных гениев: где спрятана бабочка среди цветов

14:31

Овнам - мятный, Львам - имбирный: какой чай подходит вам по знаку зодиака

14:15

Некоторые украинцы могут получать сразу две пенсии: что известно о выплатах

14:10

Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении

Реклама
14:07

Окончание войны до лета 2026 года: Жданов озвучил неожиданный поворот событий

14:03

Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листьяВидео

14:00

"Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри

13:19

Служба мужчин 60+ в ВСУ: в Раде в ближайшее время рассмотрят законопроект

12:53

Призраки на украинской банкноте: что скрывают 50 гривен

12:48

Активист Шабунин критикует схему уклонения от мобилизации, которой сам же и воспользовался – СМИ

12:25

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

12:23

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

12:21

Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

12:13

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять