Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

Андрей Ермак и Марко Рубио обсудили ряд важных вопросов.

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Ермак встретился с Марко Рубио / Коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак

Что известно:

Ермак прибыл в Вашингтон

Ермак встретился с Марко Рубио

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с госсекретарем США и и.о. советника по нацбезопасности Марко Рубио. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Они обсудили ситуацию на фронте, обмен пленными и возвращение заложников и украинских детей, которых оккупанты похитили и незаконно вывезли из Украины. Также Ермак отметил необходимость усиления ПВО Украины.

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"Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции. Договорились координировать дальнейшие действия", - отметил Ермак.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. По итогу встречи стороны договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных (в формате всех на всех), всех солдат в возрасте 18-25 лет, а также вернуть тела погибших - 6000 на 6000 тысяч.

Также РФ передала список более трехсот фамилий вывезенных украинских детей, которых готова вернуть, если появятся их родственники.

Кроме того, на этих переговорах стороны представили свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал требования украинской стороны "достаточно приемлемыми".

РФ свою версию "мирного меморандума" для прекращения огня представила только на самой встрече. В документе много требований, которые должен выполнить Киев по мнению Кремля.

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