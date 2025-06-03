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"Весь мир будет в труху": экс-дипломат РФ объяснил, чем Путин держит Запад в страхе

Руслана Заклинская
3 июня 2025, 19:38
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Еще с начала вторжения Путин угрожает серьезными последствиями в ответ на попытки Запада помешать ему.
'Весь мир будет в труху': экс-дипломат РФ объяснил, чем Путин держит Запад в страхе
Путин пугает ядеркой Запад / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ключевые тезисы Бондарева:

  • Единственный страх Путина для Запада - угроза ядерной войны в Европе
  • При трудностях на фронте Россия посылает "клоунов", которые пугают мир ядерными угрозами
  • Западные политики прикрываются страхом эскалации, чтобы объяснить ограниченность помощи Украине

Основной страх, который Путин пытается внушить Западу, - это угроза ядерной войны в Европе. Еще в начале полномасштабного вторжения лидер России прямо заявил, что любые попытки помешать ему будут иметь серьезные последствия. С тех пор эта тема постоянно звучит в его речах. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

"В своем первом обращении он (Владимир Путин - Главред) прямо заявил: если кто-то попытается нам помешать, будут последствия. И с тех пор он постоянно возвращается к этой теме", - отметил он.

По словам Бондарева, каждый раз, когда Россия сталкивается с трудностями - например, новыми поставками вооружений Украине, пересечением так называемых "красных линий" или даже потерями позиций - появляются "клоуны" Путина, "которые начинают пугать мир заявлениями о радиоактивной пыли, о том, что "весь мир будет в труху".

Также Бондарев отметил, что особенно это было заметно осенью 2022 года, когда Байден серьезно обеспокоился возможностью применения ядерного оружия против Украины. Именно этим страхом Путин и продолжает пользоваться как инструментом давления.

"Но, как мне кажется, страх ядерной эскалации действует на западных политиков не сам по себе. Это очень удобный страх, который позволяет объяснять бездействие. Например, почему вы вроде бы помогаете Украине, но "не так", - добавил он.

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Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

За более чем три года войны, по его мнению, все действия Запада можно описать одним словом: "недостаточно". Речь идет и о военной помощи, и о санкциях, и о дипломатическом давлении. Политики говорят правильные вещи, делают определенные шаги, но, как говорит Бондарев, "все это делается недостаточно, причем часто очень недостаточно".

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о переговорах в Стамбуле:

Ядерная угроза со стороны России - новости по теме

Как сообщал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что признание США Крыма российским не только усложнит его возвращение Украине, но и создаст опасный глобальный прецедент. Это может подтолкнуть другие страны к разработке ядерного оружия, ведь пример Украины, которая отказалась от ядерного арсенала, продемонстрирует, что без него защиты не существует.

Также Дмитрий Медведев пригрозил Финляндии и Швеции ядерным оружием из-за их вступления в НАТО. По его словам, эти страны стали "целью для российской армии", в том числе и для возможных ответных ударов или даже превентивных ядерных действий согласно российской военной доктрине.

Кроме этого, Минобороны Британии заявило, что недавние ядерные заявления Путина - это часть привычной тактики запугивания. Его риторика, вероятно, имеет целью оправдать затяжную войну, потери РФ и подготовить население к ухудшению жизни.

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Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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