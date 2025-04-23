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Признание США Крыма российским может запустить "ядерный маховик" – Кулик

Алексей Тесля
23 апреля 2025, 09:51
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США могут создать прецедент, который навредит глобальной безопасности, не исключает Виталий Кулик.
Кулик
Виталий Кулик оценил риски распространения ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Главное из заявлений Кулика:

  • Признание США Крыма российским создаст опасный прецедент
  • Многие страны захотят реализовать амбиции относительно ядерной программы

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос о том, как вероятное признание США Крыма российским усложнит процесс возвращения полуострова под контроль Украины.

"Это не просто усложнит процесс возвращения – это создаст прецедент, который навредит глобальной безопасности", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что это может послужить толчком к активизации процесса получения другими странами ядерного оружия.

"Ведь возникает вопрос – что тогда может защитить, если США и Россия, две ядерные страны, делят между собой страну, которая отказалась от ядерного оружия? "Извините, но в таком случае ничего, кроме ядерного оружия, нас не защитит", – именно так скажут условные Иран, Пакистан, Южная Африка, Бразилия, Швеция и многие другие страны, у которых есть амбиции относительно ядерной программы. И их будет трудно остановить на пути к созданию ядерного оружия", - добавил Кулик.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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