Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

Главное из заявления Макрона:
- Темы ядерного оружия не нужно бояться
- Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров
- Европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону
Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro.
Французский лидер подчеркнул, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.
По его словам, темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.
В частности, он предположил, что Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров, в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить США, которые имеют размещенное в Европе ядерное оружие.
"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - подчеркнул Макрон.
Президент Франции также добавил, что европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону до 3,5% валового внутреннего продукта. В частности, из-за изменения политики США относительно участия в защите европейских союзников.
Ядерное оружие - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.
В то же время, специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова приобрела статус ядерной державы.
Кроме того, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.
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Отношения между Макроном и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасштабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил риторику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
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