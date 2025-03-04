Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

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Ядерное оружие Франции / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Макрона:

Темы ядерного оружия не нужно бояться

Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров

Европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону

Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro.

Французский лидер подчеркнул, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

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По его словам, темы ядерного оружия "не нужно бояться", но и ядерная доктрина Франции не меняется.

В частности, он предположил, что Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров, в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить США, которые имеют размещенное в Европе ядерное оружие.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции также добавил, что европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону до 3,5% валового внутреннего продукта. В частности, из-за изменения политики США относительно участия в защите европейских союзников.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

В то же время, специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова приобрела статус ядерной державы.

Кроме того, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.

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