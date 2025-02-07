В Украине может появиться 'грязное' ядерное оружие: громкое заявление дипломата

Ключевые тезисы:
- Украина будет защищаться от угрозы со стороны РФ всеми возможными способами
- Украинскую сторону не устраивает прекращение войны любой ценой
Если вопрос вступления Украины в НАТО исчезнет с повестки дня, то страна будет защищаться от российской угрозы всеми возможными способами. Об этом сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью УНИАН.
По его словам, украинскую сторону не устраивает прекращение войны любой ценой - то есть за счет самой Украины.
Он также подчеркнул, что в переговорах побеждает тот, кто имеет более сильную нервную систему.
"А что касается ядерного оружия, то у нас есть все необходимые условия для того, чтобы по меньшей мере "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас обладают США и Россия, но оно может быть сдерживающим фактором. Там бесятся, "за поребриком", но мы должны думать о своей безопасности", - подчеркнул Огрызко.
Ядерное оружие - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, специальный представитель Соединенных Штатов по Украине и России Кит Келлог заявил, что возвращение Украине ядерного оружия крайне маловероятно.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.
Кроме того, данные нового социологического исследования КМИС свидетельствуют о том, что большинство украинцев (73%) поддерживают идею восстановления ядерного арсенала.
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Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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