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73% украинцев поддерживают создание ядерного оружия - опрос

Тарас Сидоржевский
23 декабря 2024, 12:28
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Количество сторонников ядерного статуса Украины растет в условиях войны с РФ, свидетельствует опрос.
ядерное оружие
Украинцы одобряют восстановление ядерного статуса / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, Википедия

Большинство украинцев (73%) поддерживают идею восстановления ядерного арсенала, свидетельствуют данные нового социологического исследования КМИС. Это отношение сохраняется даже без учета возможных негативных последствий, таких как санкции Запада или потеря международной поддержки.

Если Украина сможет обеспечить ресурсы для разработки ядерного оружия, готовность граждан поддержать такое решение остается высокой - 58%. В то же время при условии жестких санкций и прекращения помощи со стороны партнеров, поддержка падает до 46%.

В 1994 году 50% украинцев выступали за безъядерный статус государства, а лишь 30% поддерживали идею обладания ядерным оружием. В то время общественные настроения формировались в условиях веры в соблюдение международных гарантий безопасности, в частности со стороны России.

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Несмотря на высокий уровень поддержки НАТО, украинцы демонстрируют стремление иметь независимые гарантии безопасности. Это желание возникло из-за агрессии России и невыполнения подписантами международных соглашений, таких как Будапештский меморандум.

Ранее проводился похожий опрос по заказу Центра Новая Европа. Тогда украинцы ответили, что лучшими гарантиями безопасности Украины стали бы разработка ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО. Оборонный союз с США, присутствие европейских войск на украинских территориях или введение миротворцев вряд ли защитят государство, ответили участники.

Экспертная оценка относительно создания ядерного оружия

Андрей Грушецкий, который комментировал результаты опроса, отмечает, что высокий уровень поддержки ядерного статуса является скорее эмоциональной реакцией. Он также подчеркнул, что Украина ожидает более эффективных гарантий безопасности от своих союзников, чтобы избежать необходимости принимать такие радикальные решения.

Ранее Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун в интервью Главреду объяснял, почему Украина имеет право ставить вопрос ребром - или членство в НАТО, или собственное ядерное оружие. По его мнению, Украина имеет технические возможности создать ядерное оружие.

"В определенный момент Украина просто скажет: слушайте, у нас есть два пути - или членство в НАТО, или создание собственного ядерного оружия. А вот после этого пусть на Западе делают озабоченное лицо. Конечно, мы понимаем, что создание ядерного оружия - не лучший вариант, но что нам делать, самоуничтожиться как народ, потому что Запад не может должным образом помочь? Получается, мы можем рассчитывать только на себя. Сейчас мы в такой ситуации, что у нас просто нет выбора", - заявил Ягун.

Или НАТО, или ядерное оружие: громкое заявление Зеленского

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою сентябрьскую встречу с Дональдом Трампом и членство Украины в НАТО, заявил, что "либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс... Мы выбираем НАТО. Не ядерное оружие, мы выбираем НАТО".

Также президент упрекнул гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, который не выполняется.

Это заявление вызвало значительный резонанс в мире. Впоследствии Зеленскому пришлось заявить, что Украина никогда не говорила, что готовится создать ядерное оружие.

Читайте больше о ядерном оружии:

Что известно о КМИС?

Киевский международный институт социологии (КМИС) - это частная украинская компания, сотрудничающая с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". КМИС был основан в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, а с 1992 года преобразован в частное предприятие. КМИС входит в ведущие исследовательские ассоциации, в частности, Социологическую ассоциацию Украины (САУ), Украинскую Ассоциацию Маркетинга (УАМ), Европейское общество исследования общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), AAPOR и WAPOR.

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