Путин обеспокоен из-за Курщины: в США сказали, нажмут ли в Кремле 'ядерную кнопку'

Российский диктатор Владимир Путин обеспокоен из-за событий в Курской области. Однако США не наблюдают усиления ядерной риторики со стороны Кремля. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время разговора с журналистами 15 августа, пишет "Голос Америки".
"Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени обеспокоен тем, что происходит. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но он определенно реагирует на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали никакой эскалационной риторики, особенно в отношении ядерного оружия, в последние дни", - сказал он.
Курби также добавил, что сейчас у США нет необходимости менять свою позицию стратегического сдерживания в ответ на возможные ядерные угрозы.
Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
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Напомним, ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области, приближаясь к селу с севера и юга, сообщил эксперт Юлиан Рёпке. Украинские войска активно наступают, захватывая населенные пункты к востоку от Суджи. В частности, ВСУ продвинулись на 3 км на восток и установили контроль над селами Мирное, Бондаревка и Михайловка.
Также 15 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на подконтрольной Украине территории Курской области создана военная комендатура под руководством генерал-майора Москалева.
Как сообщал Главред, за сутки украинские войска продвинулись от 500 м до 1,5 км и продолжают ведение наступательных действий. Всего на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и взяли под контроль 82 населенных пункта.
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