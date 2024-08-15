'Нейтрализовано действие врага': комбат назвал главный плюс операции ВСУ на Курщине

Операция в Курской области привела к уменьшению обстрелов Сумской области из РСЗО, а также снижению активности вражеской авиации, рассказал Юрий Федоренко.

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ВСУ создают буферную зону на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

ВСУ работают на Курском направлении, создавая буферную зону между Россией и Украиной. Благодаря операции украинских воинов удалось уменьшить количество обстрелов Сумской области со стороны России. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Апостроф TV".

По его словам, обстрелы Сумской области средствами РСЗО уменьшились, а вражеская авиация стала менее активной. Федоренко также отметил, что часть российских резервов, ранее предназначенных для наступления на Харьковском и Донецком направлениях, теперь используются на Курщине.

"Некоторые подразделения, которые еще не успели вступить в бой на указанных направлениях, противник также вынужден перегруппировывать и отправлять на Курщину. Поэтому можно утверждать, что в результате Курской операции нейтрализовано потенциальное действие врага", - сказал военный. видео дня

Федоренко отметил, что оккупанты начали обустраивать фортификации в 45 км от государственной границы РФ на Курщине. Силы обороны Украины приняли меры для удержания и расширения этой зоны, предотвращая наступление врага в Сумскую область.

"Украине было известно о том, что армия РФ имеет намерения и возможности перейти линию государственной границы именно в Сумской области, поэтому Силы обороны осуществили меры на опережение и сделали невозможным дальнейшее продвижение противника и открытие еще одного направления на территории Украины именно в Сумской области", - подчеркнул комбат.

Также Федоренко отметил, что с начала лета в Сумской области было зафиксировано более 2 тысяч обстрелов и более 250 кассетных авиационных бомб. Сейчас количество обстрелов уменьшилось благодаря мерам Украины.

"Силы обороны будут принимать все необходимые меры для того, чтобы создать буферную зону и усилить линию государственной границы, в частности, инженерно-фортификационными сооружениями", - добавил он.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области, приближаясь к селу с севера и юга, сообщил эксперт Юлиан Рёпке. Украинские войска активно наступают, захватывая населенные пункты к востоку от Суджи. В частности, ВСУ продвинулись на 3 км на восток и установили контроль над селами Мирное, Бондаревка и Михайловка.

Также 15 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на подконтрольной Украине территории Курской области создана военная комендатура под руководством генерал-майора Москалева.

Как сообщал Главред, за сутки украинские войска продвинулись от 500 м до 1,5 км и продолжают ведение наступательных действий. Всего на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и взяли под контроль 82 населенных пункта.

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