Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

Темпы давления на позиции ВСУ серьезно снизились, подчеркнул Сергей Грабский.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

О признаках того, что оккупационная армия РФ выдыхается на восточном направлении говорит сокращение числа боевых столкновений, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Знаете, можно обратиться к математической статистике. Если раньше боевых столкновений было 120, 130, даже 150 [в день], то сейчас это количество объективно уменьшилось — 100, 104, 105", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что отмечается определенная продолжительность тактических пауз у врага.

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"То есть при том, что противника много, ему все же нужно уже больше времени для того, чтобы перегруппироваться, переформировать атакующие подразделения, для того, чтобы снова бросить их в бой. И это говорит о том (очень осторожное предположение), что противник потихоньку выдыхается, потому что он не может переть вперед", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник считает, что задачей противника является захват города Торецк Донецкой области нанесением фланговых ударов от Покровского выступа по направлению на трассу Покровск-Константиновка с выходом на Константиновку, и такой же прорыв из Часового Яра к Константиновке.

"Параллельно фронтальными действиями, подтягивая под себя наши войска, не допускать их отрыва и выхода из потенциального окружения, окружить и уничтожить их всех. То есть торецкая группировка должна быть уничтожена, как думают россияне", - считает он.

В то же время он отмечает, что в течение длительного времени темпы давления на позиции ВСУ в районе Часового Яра серьезно снизились, при этом число боев там серьезно уменьшилось.

"Противник продолжает давить там, где он еще может давить. И это может составить в будущем какие-то серьезные задачи, но мы уже видим, что он серьезно отстает от графиков и темпов своего продвижения", - убежден он.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Грабский добавил, что для РФ критически важно захватить как можно больше территорий, исходя из предположения, что Украина потом пойдет на переговоры, однако противник не может достичь результатов этой операции до конца лета.

"Бои идут, но мы отмечаем пока нарастающую продолжительность тактических пауз при ведении боевых действий То есть битва до последнего солдата Поэтому очень трудно сказать, остановится ли это через три недели или через шесть недель. Будем смотреть", - резюмировал он.

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/ Главред

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