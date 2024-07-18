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Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

Алексей Тесля
18 июля 2024, 11:38
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Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.
фронт, ВСУ,
В ВСУ рассказали о боях на востоке / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Подразделения Сил обороны Украины были передислоцированы из Урожайного Донецкой области из-за того, что позиции украинских военных в поселке были уничтожены вследствие интенсивных атак и обстрелов со стороны врага, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", подполковник ВСУ Назар Волошин.

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти всё, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинские военные контролируют ситуацию на этом направлении и дают адекватный ответ врагу.

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"Противник для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных им же населенных пунктах и поселках, ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", - отметил спикер.

Волошин добавил, что командование приняло такое решение, поскольку позиции украинских защитников в Урожайном, как и сам населенный пункт, были разрушены в результате постоянных, комбинированных и длительных обстрелов противника.

"Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных", - резюмировал он.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Что известно о выходе ВСУ из Урожайного

Ранее появились данные о том, что российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Собеседники в Генштабе ВСУ сообщили о выходе из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать.

Потери РФ в войне с Украиной
/ Инфографика Главред

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