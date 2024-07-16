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ВСУ вышли из двух населенных пунктов: позиции было удержать невозможно

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2024, 21:26обновлено 16 июля, 21:57
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Украинские военные вышли из Крынок в Херсонской области и Урожайного в Донецкой области.
ВСУ вышли из двух населенных пунктов: позиции было удержать невозможно
Украинские военные вышли из Крынок и Урожайного / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил источник в Силах обороны, сообщает Суспільне.

Отмечается, что это могло произойти еще "несколько недель назад".

Собеседники в Генштабе ВСУ сообщили Liga.net о выходе из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области. Он отметил, что в обоих населенных пунктах было невозможно в дальнейшем удерживать позиции.

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По его данным, в Крынках бои сместились на острова. В Урожайном позиции были разрушены и непригодны для использования.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако враг продолжает обстреливать город.

По наблюдениям западных аналитиков, Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что дроны являются одним из приоритетов для войска, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией.

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