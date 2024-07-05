Главный приоритет для войска: Сырский раскрыл план действий на фронте

Дроны являются одним из приоритетов для войска, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.
Он рассказал, что провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА - Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других.
"Наша задача - технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", - отметил Сырский.видео дня
По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.
"Беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что россияне продвинулись в Волчанске, "однако их успехи" незначительны.
Российским оккупантам удалось продвинуться в Донецкой области и оккупировать села Сокол и Восход и расширить фронт в Харьковской области. Об этом сообщают аналитики мониторинговой группы Deep State.
Кроме того, российские захватчики роют подземные тоннели, чтобы быстро проникать за линию фронта в Украине и атаковать позиции Вооруженных сил Украины в тылу.
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