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Армия РФ оккупировала два села на Донбассе и расширила фронт на Харьковщине - Deep State

Анна Ярославская
4 июля 2024, 07:31
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Продвижение зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское.
ВСУ, фронт
Враг оккупировал Сокол и Восход / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

За сутки российским оккупантам удалось продвинуться в Донецкой области и оккупировать села Сокол и Восход и расширить фронт в Харьковской области. Об этом сообщают аналитики мониторинговой группы Deep State.

Кроме того, россияне продвинулись в селе Сотницкий Казачок на Харьковщине. На карте видно, что это село находится возле самой границы с Россией.

Также продвижение зафиксировано в Северном Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское Донецкой области.

видео дня

"Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского", - говорится в сообщении.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что сейчас происходит на фронте - последние новости

Российские войска смогли занять микрорайон "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. Силы обороны были вынуждены выйти из занятых позиций из-за полного разрушения данного микрорайона. Об этом сообщил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

"Ситуация сложная. Враг вчера занял микрорайон "Канал". На штабных картах он называется "Новый". К сожалению, пришлось отступить, поскольку микрорайон полностью разрушен. Удержание позиций в этом микрорайоне осложняется еще и тем, что через "Канал" логистика происходит в нескольких точках. Враг постоянно обстреливает эти точки переправы", - пояснил Микула.

Оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Пивничное, Пивденное, а также Шумы на Донбассе, кроме того, вражеские атаки происходят в сторону села Нью-Йорк, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг тезис, мол, ситуация на фронте дошла до "тупика". По его словам, силы ВСУ в настоящее время лучше укомплектованы людьми, чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление - вопрос оснащения бригад.

Контрнаступление ВСУ 2025 - что известно

Украина после принятия в США решения о предоставлении военной помощи в размере 61 миллиарда долларов работает над планами по новому контрнаступлению в 2025 году. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

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