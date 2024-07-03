'Это не тупик': Зеленский допустил новое наступление ВСУ, но с оговоркой

Президент отметил, что западная, в том числе американская, помощь поступает на поле очень медленно.

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Президент говорит, что ситуация на передовой зависит от поставок западного вооружения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Президент Владимир Зеленский опроверг тезис, мол, ситуация на фронте дошла до "тупика". По словам президента, силы ВСУ в настоящее время лучше укомплектованы людьми, чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление - вопрос оснащения бригад, говорится в интервью агентству Bloomberg.

"Это не тупик, это проблемная ситуация", - описал Зеленский ситуацию на поле боя.

Тупик, продолжил Зеленский, означает, что "выхода нет".

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"А вот проблему решить можно, если есть воля и инструменты. Мы имеем волю, а инструментов все еще нет", - отметил он.

Зеленский добавил, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) выполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли. По словам военных, потеря Часового Яра стала ближе, а следующей целью оккупантов может стать Константиновка.

Как указывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Россия провела новую замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжила наступательные действия.

На некоторых направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Например, враг в течение последней недели осуществляет активные наступательные операции на Горловском направлении . РФ имеет локальные успехи на данном направлении боевых действий. Россиянами удалось частично провалить оборону ВСУ только в Юрьевке, где противник находится уже не один день.

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян.

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