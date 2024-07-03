Полностью оккупировали район: в ВСУ назвали новую цель РФ после Часового Яра

Оккупанты сравняли с землей все многоэтажки микрорайона в городе Часов Яр.

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ВСУ сдерживают атаки врага / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли.

"Микрорайон "Канал" (штабное название "Новый") полностью стерт. Дальнейшее удержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход из микрорайона является логичным, хоть и трудным решением. "Канал" выгодно было держать, когда враг был на подступах", — говорится в сообщении ресурса DeepState.

Отмечается, что оккупанты сравняли с землей все многоэтажки микрорайона.

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/ t.me/DeepStateUA

Что известно о продвижении оккупантов

Захват микрорайона "Канал" в городе Часов Яр также подтверждает командир тактической группы "Реванш" ВСУ Богдан Ходаковский.

Он также предупредил, что потеря Часового Яра стала ближе, а следующей целью оккупантов может стать Константиновка.

"В перспективе это имеет серьезные последствия для изменения оперативной карты Донецкой области", — пишет он.

Ходаковский добавил, что ВСУ должны организовать контрнаступательные действия и вернуть утраченные стратегические позиции.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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