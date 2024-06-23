"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

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Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

На востоке Украины ситуация будет оставаться сложной еще не менее месяца, но "Армагеддона" не будет, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой как минимум месяц, и легче не станет", - подчеркнул он в интервью The Philadelphia Inquirer.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр Донецкой области, главный военный разведчик сказал: "Я воздержусь от ответа".

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При этом он также назвал себя "фанатом" переноса войны на территорию России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

"Я выступал за это с первых дней войны, открыто заявляя, что пока война локализована на нашей территории, она не коснется России. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на российской территории, и будем заходить тем дальше, чем больше у нас будет для этого ресурсов. И Россия начала это чувствовать", – сказал он.

Он также высказал мнение, что предупреждение Белого дома Киеву не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам не имеет смысла, поскольку они являются легитимной военной целью.

Собеседник также указал, что разрешение США использовать американское оружие для поражения источников российского огня непосредственно по ту сторону границы "облегчит нам жизнь". В то же время он добавил, что, если Киеву будет разрешено использовать американское оружие "на всю так называемую оперативную глубину в России, которую мы можем достичь, конечно, нам будет легче".

Буданов добавил, что не видит смысла в мирных переговорах, поскольку "у нас нет другого выхода, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно".

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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