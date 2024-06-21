Потери РФ растут: известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте

Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

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ВСУ могут перехватить инициативу на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Силам обороны Украины нужно наносить как можно больше потерь стране-агрессору России, чтобы иметь возможность перехватить инициативу на фронте. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"У нас сейчас задача в этой обороне, в которой находятся украинские силы - это иметь возможность наносить врагу такие потери в живой силе, которые им будет трудно компенсировать в течение месяца. И мы подходим к этому. В мае мы еще не смогли, к сожалению. Враг сумел восстановить свои силы. А вот в июне, мы выйдем на этот результат, чтобы осенью уже врага остановить. Чтобы они уже не имели возможности такого ползучего наступления", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что кроме уничтожения личного состава врага, Силам обороны важно формировать собственные резервы, чтобы в дальнейшем иметь возможность перехватить инициативу на фронте.

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"В чем замысел России - они, действуя по всей линии фронта, пытаются разматывать наши резервы. А что такое резерв - это те войска, которые есть не непосредственно в боевых действиях, но ждут момента, когда враг совершит ошибку. Или когда мы создадим перспективы, чтобы на том или ином участке перехватить инициативу и вытеснить врага с определенных рубежей", - отметил военный эксперт.

Он также вспомнил российское наступление, которое оккупанты планировали на конец весны - начало лета 2024 года. По его словам, оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

"Наступление на Торецк - это индикатор того, что что-то пошло не по плану. Это направление и не рассматривалось, но враг решил активизироваться и там. Ведь сейчас происходит поиск. Глобально, был замысел, что им удастся наступать на Харьковщине. Далее будут атаки на других направлениях, поскольку враг думал, что им удастся растянуть наши силы. Но все свидетельствует о том, что планы не удались", - подытожил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники сумели продвинуться в районе Волчанска Харьковской области, а также внутри города.

В то же время, на Купянском направлении оккупанты применяют авиацию. Самыми активными направлениями, где атакует враг, являются Покровское, Краматорское и Кураховское. Об этом рассказал подполковник, представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

На Харьковщине атаки армии страны-агрессора России не утихают со всех флангов. Личный состав и вооруженное обеспечение преобладает у противника, несмотря на это ВСУ удается отбрасывать вражеские силы с занятых позиций.

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