Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

Украине необходимо обновить боеспособность подразделений, уверен глава МВД.

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Игорь Клименко прокомментировал вопрос демобилизации / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/iklymenko.fb, armyinform.com.ua

Демобилизация при нынешней ситуации на фронте может обернуться "проседанием фронта", чего нельзя допустить, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизируем людей, которые, к примеру, отслужили 2 года, то у нас "просядет фронт", и подразделения будут неполноценными", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Он добавил: "Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов".

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Глава МВД подчеркнул, что в целом этот вопрос скорее следует адресовать военным. "У военных, думаю, такое же мнение: мы не имеем права "валить фронт", - отметил Клименко.

Министр выразил мнение, что ситуацию осложнит "любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало".

"Я понимаю, что ребята хотят демобилизироваться, но есть ситуация на фронте, в государстве, которую необходимо удержать. А чтобы удержать, нам нужны опытные военные", - подытожил глава МВД.

Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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Как сообщалось ранее, нардеп назвала месяц, когда могут провести демобилизацию. Если положительная динамика мобилизации, которая наблюдалась в мае и июне, сохранится в течение следующих 3-4 месяцев, тогда Украина сможет провести демобилизацию.

Напомним, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

/ фото: Главред

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