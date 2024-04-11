'Всем придется воевать до конца': Жорин резко прокомментировал закон о мобилизации

Призывной возраст в Украине нужно было снизить еще больше, поскольку армия нуждается в молодых здоровых людях, заявил заместитель командира 3 ОШБр.

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"Играть с вопросом демобилизации вообще нельзя" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 1 отдельная танковая Северская бригада

Во время войны с Россией украинские военные не могут позволить себе такой роскоши как демобилизация. Принятый закон о мобилизации должен был быть более жестким. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день играться с этим вопросом (демобилизации - ред.) вообще нельзя. Скорее всего, большинство военных действительно хочет наконец вернуться домой, большинство военных устали", - отметил военный.

Жорин подчеркнул, что особенно это касается подразделений пехоты, которые непосредственно находятся на передовой и не имеют возможности отдохнуть.

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"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.

По его словам, Вооруженные Силы Украины уже имеют большие проблемы с кадрами и количеством личного состава. Поэтому ослаблять армию демобилизацией нельзя.

"Мы не можем даже примерно какие-то гонки устраивать по количеству с нашим врагом... Это может нравиться или нет, но есть реалии. Если мы хотим выиграть эту войну, то нам придется собраться всем и воевать до конца, до определенной победы. Иначе любые демобилизации, любые вот эти движения будут ослаблять нашу армию", - подчеркнул Жорин.

Военный отметил, что принятый закон, на его личный взгляд, должен был бы быть более жестким, особенно в отношении ответственности уклонистов. Жорин сказал, что не видит эффективных норм в этом направлении.

Также заместитель командира 3-й ОШБр добавил, что ранее был принят закон о снижении призывного возраста до 25 лет, однако считает, что "более адекватно было бы снизить (призывной возраст - ред.) еще, потому что армия нуждается в молодых здоровых людях".

"На своем собственном примере, на примере бойцов нашей Третьей штурмовой, могу сказать, что молодые люди воюют с другой энергией. Плюс, они уже выросли в другое время, на других примерах и имеют мотивацию. Но учитывая "упорство", с которым работали народные депутаты, хорошо, что приняли хоть что-то", - подытожил Жорин.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - демобилизация и изменения в мобилизации

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также 11 апреля комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

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